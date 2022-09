Affaire Pogba : En prison, Mathias Pogba balance de nouvelles vidéos sur son frère

Alors qu'il est en détention, Mathias Pogba apparaît, vendredi, sur de nouvelles vidéos publiées sur son compte Twitter, où il poursuit ses accusations envers son frère Paul Pogba, star de la Juventus Turin et champion du monde 2018 avec la France. Mis en examen pour extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs criminelle, Mathias Pogba apparaît une nouvelle fois assis, seul, habillé d'un t-shirt noir et lisant à haute voix plusieurs messages imprimés sur des feuilles de papier.