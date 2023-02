En Suisse : En prison pour avoir déclaré de faux accidents sur des chantiers

Deux anciens chefs d’entreprise du bâtiment ont écopé de quatre ans et demi de prison, en Suisse, pour abus de confiance et escroquerie. Ils faisaient des déclarations abusives de sinistre sur des chantiers.

Deux anciens patrons d'entreprises du bâtiment ont été condamnés pour avoir multiplié les déclarations de sinistre sur les chantiers, en Suisse. Un des deux prévenus, la quarantaine, apparaît comme le cerveau de l’affaire. Il a à son actif pas moins de 25 déclarations d’accident entre 2000 et 2015. Ce qui lui a valu 2 404 jours d’incapacité de travail et la rondelette somme de plus de 300 000 euros d’indemnités. Le montant total du préjudice subi par la SUVA atteindrait un million d'euros.