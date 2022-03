En route vers un nouveau classique

La voix de Brandon Flowers sonne toujours aussi anxieuse sur ce troisième album des Killers, qui réserve plein de surprises.

Et de trois pour les Killers qui avec le nouvel album «Day & Age» se voient projetés sur un terrain qu'ils connaissent parfaitement. On se situe ici quelque part entre rock rêche et techno surochestrée.

Ajoutez à ça les textes surréalistes d'un Brandon Flowers, toujours autant sur les nerfs, et la toile est peinte. The Killers, le torse toujours bombé, jouent fort, chantent l'amour et la mort avec un même enthousiasme.

Décomplexés et superconfiants, ils s'osent à des arrangements épiques aux mélodies exigeantes, si bien qu'on ne sait pas vraiment où Flowers et ses acolytes veulent nous emmener. En tout cas, ils demandent que nous leur fassions confiance, la lumière brillant au bout du tunnel. Mais, on retrouve aussi sur «Day & Age» de nombreux clins d'œil aux musiques afro-américaines contemporaines, dont la disco qui leur tient tout particulièrement à cœur.

L'exemple flagrant s'intitule «I Can't Stay» qui pille la ligne de basse et la boîte à rythmes Maestro Rhythm King programmée par le maître du genre, Tom Moulton sur «La Vie en rose», de Grace Jones, en 1977. «Joy Ride» ressemble à une version du «Club Tropicana» de Wham!, revue par les Strokes. Le pire, c'est que ça fonctionne. Le secret des Killers ne serait-il pas de ne pas avoir peur de la ringardise, avec ou sans moustache?