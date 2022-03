Passionné – En soirée, Joao fabrique et répare des guitares

Passionné : En soirée, João fabrique et répare des guitares

ITZIG - Le père de João Godinho fabriquait des accordéons. Lui s'occupe des guitares.

«J'aime mes guitares, quand je suis dans l'atelier et que je travaille sur les instruments, je suis au paradis!». Bien qu'il soit un peu timide et humble, le Portugais de 43 ans João Godinho rayonne quand il parle de ses instruments favoris. «Je travaillais chez Miele à Lisbonne, puis j'ai pu être muté en interne au Luxembourg en 2005», raconte ce père de trois enfants. João réalise petit à petit son rêve de gamin, en parallèle de son emploi et du travail quotidien.

Au Luxembourg, il est le seul luthier de guitares. «Comme je n'ai pas de diplôme, seulement de l'acquis, il a fallu du temps avant que la Chambre des métiers ne reconnaisse mon expérience», retrace-t-il. Actuellement, l'artisan construit en moyenne six modèles par an: des classiques et des guitares portugaises. Il fait aussi beaucoup de réparations. «Mon rêve est de pouvoir en vivre un jour, mais en même temps, je veux que cela reste un plaisir et ne pas avoir de pression financière», termine-t-il.