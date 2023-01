Au Luxembourg: En sommeil, le salon Vakanz n'est pas certain de se réveiller

Les habitudes des clients ont changé avec la pandémie et si le pic du salon a disparu, les réservations n'ont pas reculé. Editpress

En 2020, pour sa 29e édition, le salon Vakanz avait attiré près de 30 000 personnes. C'était juste avant la pandémie. Depuis, plus rien… L’an passé, le report espéré n'avait pas eu lieu. Et mardi, Luxexpo The Box admettait «qu’aucune date n’est fixée pour 2023». S’il «n’aura pas lieu en janvier», l’organisateur ne parle pas encore d’annulation, mais ne garantit pas non plus qu'il se déroule bien cette année.

«Je pars du principe que s’il devait y avoir un salon entre janvier et mars, nous serions au courant», estime Michael Gloor, CEO de Travel Group, qui réunit Sales Lentz Group et Voyages Emile Weber. Du côté de Luxair, on ne s'avance pas. «Bien que Luxair représente un acteur majeur du salon du voyage et du tourisme Vakanz au Luxembourg, la décision de réitérer ou non cet événement cette année ne lui appartient pas. À ce titre, Luxair ne souhaite pas prendre position».

Le salon «n'avait pas d'impact sur notre volume d'affaires»

Mais d'autres acteurs reconnaissent qu'en en toile de fond c'est l’efficacité même du salon qui est en question. Et notamment sa rentabilité pour les voyagistes. «On aimait bien le salon. C’était une rencontre avec nos clients, mais il n’avait pas d’impact sur notre volume d’affaires. Aujourd'hui, les réservations sont réparties autrement, sur un temps plus long, mais elles ne sont pas inférieures, note Fernand Heinisch, président de l’Union luxembourgeoise des agences de voyages (ULAV), qui évoque un début d'année «meilleur que ceux d'avant la pandémie».

De plus, le salon représentait un gros investissement pour les acteurs et exposants. «Pour l'avenir on ne dit pas non, mais pas avec le même coût», poursuit Fernand Heinisch. Le Covid a profondément changé les habitudes. Les clients cherchent, par exemple, un meilleur prix en «first minute» plutôt que d'attendre le traditionnel salon.