Océane Bellow: En stage au Luxembourg, elle devient reine de beauté pour le Togo

«Elle est actuellement sur le chemin pour rentrer à la maison, elle a encore du mal à réaliser». Pedro, compagnon d'Océane Bellow, confiait sa «fierté», lundi soir, depuis le domicile du couple à Athus, côté belge juste derrière la frontière luxembourgeoise. La jeune femme a été élue, samedi soir près de Paris, «Miss Togo France Diaspora», un concours de beauté plus large et parallèle à Miss Togo, pour les filles d'origine togolaise qui vivent en Europe. Il vise à «valoriser la culture, d’aider à la promotion de la beauté féminine togolaise et africaine dans la diaspora», tout en soutenant le tissu associatif.