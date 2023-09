Un élan bloque une ligne du métro de Stockholm

«C'est difficile, il court partout et vite»

Police, gardes-chasse et personnel du réseau métropolitain ont été dépêchés sur place pour tenter de faire sortir l'élan, ou l'abattre en dernier ressort. «Nous avons fait des trous dans la clôture pour lui indiquer la sortie, mais il ne nous écoute pas», dit Claes Keisu. «Mais c'est difficile, il court partout et vite». «On essaie de le stabiliser, si jamais on doit l'abattre, il faut que cela puisse se faire sans danger», relève-t-il.