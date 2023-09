Il invente un gadget pour se couper les ongles des mains… avec le pied

L’invention de Paul est née dans son garage, en 2018. «J’ai réfléchi, j’ai bricolé et deux heures plus tard, paf!» Depuis, le sexagénaire se coupe les ongles de la main droite à l’aide… de son pied. Une prouesse possible grâce à son accessoire prénommé COACp. Comprenez coupe-ongles à commande pédestre. «J’ai installé un coupe-ongles rattaché à une corde sur une planchette. Il suffit de faire pression avec un pied et le dispositif s’actionne.»