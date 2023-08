Le festival de musique frappé par… une épidémie de diarrhée

Le festival du Gurten à Berne fêtait cette année sa 40e édition. Tamedia AG

Lors de la 40e édition du Gurten festival, événement musical organisé en Suisse en juillet, une bâche accueillait dès le samedi les clients qui voulaient se rendre à un stand de nourriture. On y lisait que tous les repas avaient déjà été servis et que les tenanciers avaient sous-estimé la demande. Cette explication était pourtant fausse, annonce la Berner Zeitung. Les organisateurs du festival disent avoir choisi cette formulation pour préserver la réputation de la restauratrice et éviter de créer la panique dans le festival.

En réalité, le stand en question a été fermé par les responsables car une dizaine de personnes se sont plaintes de souffrir de diarrhée après s’y être sustentées. En coulisses, cet épisode aux apparences anecdotiques n’est toujours pas réglé car la vendeuse a dû faire une croix sur le chiffre d’affaires de deux jours de festival.

Pas de danger pour la santé

L’organisation parle de signalements «crédibles» et estime que dans ce genre de situation, le nombre de cas réels est sans doute dix fois plus élevé que ce qui a été annoncé. La fermeture a été prise «par précaution et souci de qualité» après consultation de toutes les parties, assurent les responsables de l’événement. Selon eux, les conséquences étaient certes désagréables, mais pas dangereuses pour la santé.

Mais l’exploitante du stand tient mordicus à obtenir réparation. Elle dit qu’aucune preuve ne vient appuyer que sa nourriture serait à l’origine des désagréments. L’inspection de l’hygiène a fait un contrôle le jeudi du festival et a autorisé le stand à continuer de vendre ses produits. Une analyse de la nourriture réalisée après le festival n’a non plus pas décelé d’irrégularité.

La partie adverse rétorque que le contrôle, s’il n’a pas révélé de manquements graves, avait pointé quelques améliorations à apporter et qu’il n’était pas prouvé que l’échantillon analysé provenait bien de la nourriture vendue pendant le festival.