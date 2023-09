En Suisse: Le tunnel du Gothard fermé à cause d'une fissure 25 mètres

L'Office fédéral des routes a décidé de la fermeture dimanche après-midi, après l'apparition d'une fissure au plafond et la chute de morceaux de béton, a-t-il expliqué dans un communiqué diffusé dans la nuit de dimanche à lundi. La fissure s'étend sur 25 mètres, 700 mètres après le portail nord, a ajouté l'OFROU. Ni la cause et les dommages exacts ne sont encore connus, tout comme la durée de la fermeture du tunnel.