En temps de guerre, le fils de Netanyahu préfère Miami

Alors que plus de 300 000 réservistes israéliens ont été mobilisés pour lutter contre le mouvement palestinien Hamas, le fils du Premier ministre israélien, Yair Netanyahu, 32 ans, a fait l’objet de nombreuses critiques dans un article publié par le journal britannique «The Times» . Le quotidien donnait la parole à des réservistes, dont certains étaient rentrés de l'étranger.

«Je suis revenu des États-Unis ou j’ai un travail, une vie, ma famille», témoigne un homme déployé non loin de la frontière avec la bande de Gaza. «Où est le fils du Premier ministre? Pourquoi n'est-il pas en Israël? C'est le moment le plus unificateur pour nous, Israéliens, de notre histoire récente et chacun d'entre nous devrait être ici en ce moment, y compris le fils du Premier ministre», s’exclame un autre soldat interrogé par le média britannique.