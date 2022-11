Athlétisme : En tête du marathon de New York, il s'effondre brutalement

Le coureur brésilien Daniel Do Nascimento s'est écroulé à 10 km de l'arrivée du marathon de New York, dimanche, alors qu'il menait la course.

Les images sont terribles. En plein effort, le coureur brésilien Daniel Do Nascimento a dû abandonner au marathon de New York, visiblement déshydraté et perclus de crampes, alors qu'il avait pris un départ canon et qu'il menait la course, dimanche. Parti comme une flèche, le Brésilien a fini par craquer sous une chaleur moite assez inhabituelle à cette époque de l'année.

Alors dans les temps d'un record du monde, le Brésilien a d'abord passé de longues secondes à faire une pause toilettes et à se réhydrater au km 18. Puis il s'est effondré sur le bitume deux kilomètres plus loin, moment auquel Chebet l'a dépassé sans jeter un regard, pendant que des secouristes le prenaient en charge. Transporté à l'hôpital, il a rassuré en postant un message sur les réseaux sociaux.

« Je vais très bien ! J'ai été rapidement assisté par l'équipe médicale et vous pouvez être assuré que je me suis rétabli», a-t-il précisé sur sa page Instagram. «Malheureusement il y a des jours où les choses ne se passent pas comme nous le prévoyons et que nous aimerions (…) Une expérience de plus, de nouveaux apprentissages, et la certitude que je continuerai à travailler encore plus dur pour représenter le Brésil en donnant toujours le meilleur de moi-même. Merci pour tout votre amour et vos vœux ! » a-t-il conclu.