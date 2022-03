En tournée avec les Beatles

« THE BEATLES ROCK BAND ». Le joueur accompagne George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr et John Lennon aux quatre coins du globe et revit la décennie qui fit le succès du groupe.

Ainsi peut-il assister aux prestations données en 1963 au Cavern Club de Liverpool ou au spectaculaire concert programmé en 1965 au Shea Stadion de New York, même les célèbres Abbey Road Studios ayant été reconstruits à l’identique.

Le programme général regroupe 45 chansons, de « Here Comes the Sun » à « I Am the Walrus ». La commande en est extrêmement simple : sur l’écran, cinq pistes sonores (en vert, rouge, jaune, bleu et orange) matérialisent la mélodie et le joueur doit activer les touches correspondant au rythme. Les quatre garçons dans le vent se démarquent par la conception de leur mimique et de leurs mouvements, les personnages se comportant exactement comme les « vrais » Beatles.

Ce qui rend ce jeu particulièrement fascinant, c'est la présence de quatre instruments parfaitement ressemblants qui permettent au joueur d'accompagner les Beatles: une Rickenbacker 325 et une Gretsch Duo Jet qui étaient les guitares préférées de John et George, la batterie Ludwig de Ringo et la basse Höfner de Paul. Si le joueur ne sait que faire de cet équipement en plastique, il optera pour le mode karaoké et se mettra à l’unisson de ses amis, puisque le micro permet à trois joueurs de chanter de concert.

Guido Haus