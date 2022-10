Beyoncé : En tournée en 2023, selon un lot d’une vente aux enchères

Des billets pour un concert de Beyoncé ont été mis en vente aux enchères lors d’un gala de charité organisé par la mère de la star. Or, la chanteuse n’avait encore annoncé aucune date.

Beyoncé sera bel et bien sur scène en 2023 pour défendre son album «Renaissance» sorti en juillet 2022 . En tout cas si on en croit un des lots mis aux enchères lors d’un gala de charité organisé par la mère de la star, dimanche 23 octobre 2022, à Los Angeles.

En effet, lors de cette soirée, un invité aurait dépensé près de 50 000 dollars pour s’offrir un vol en première classe pour relier une des villes américaines dans laquelle se produira la chanteuse en 2023. Détail cocasse, la femme de Jay-Z n’a pas encore annoncé de date… Ce lot comprend, en plus du vol et des billets pour le concert, une visite des coulisses du show en compagnie de la mère de Beyoncé, Tina Knowles. À noter que la star de 41 ans était dans la salle au moment des enchères. Elle était accompagnée de son mari et de leur fille Blue Ivy, a noté Variety.