Luxembourg : En tram du Pont rouge à Luxexpo le 10 décembre

LUXEMBOURG - Le tram doit rouler d’un bout à l’autre du Kirchberg, à partir du 10 décembre. La suite de la ligne viendra petit à petit.

Le ministère des Infrastructures a indiqué mardi que le tronçon de tram entre le Pont rouge et le Glacis ne pourrait pas être inauguré le 10 décembre. Peu importe, cela n’aurait été qu’un bonus.

Le tram roulera bien dès le 10 décembre, comme prévu. À cette date, il ira du Pont rouge à Luxexpo. C’est d’ailleurs le même jour que la nouvelle gare ferroviaire Pfaffenthal-Kirchberg et le funiculaire attenant doit entrer en fonction.

La deuxième étape interviendra au printemps 2018, avec la mise en service du tronçon Pont rouge-Place de l'Étoile, via le Glacis. Sur les tronçons suivant, les dates ne sont pas encore connues, même si les entrées en fonction devraient intervenir entre 2019 et 2020 .

Jusqu'à Mamer en 2021?

«Les chantiers se poursuivront en direction de la gare centrale» de Luxembourg, explique André Von Der Marck, directeur général de Luxtram. Les mises en service se feront alors progressivement. «Il y aura sans doute une première étape jusqu’à la place de Paris» en passant par Hamilius, puis une autre jusqu’à la gare, «voire plus loin, cela dépendra des décisions politiques. Pour l’instant, le projet est financé jusqu’à la gare».

Une nouvelle loi de financement en préparation doit en effet permettre de prolonger le tram de la gare à la Cloche d’or via Howald et, à l’autre extrémité, de Luxexpo au Findel. La date de 2021 est évoquée. Le tram desservira alors 24 stations sur 16 km et aura coûté environ 565 millions d’euros.