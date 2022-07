Belgique : En trottinette, elle dépasse les voitures sur l'autoroute

LUXEMBOURG – Une utilisatrice de trottinette a été filmée à plus de 100 km/h sur une autoroute belge! Une pratique évidemment interdite, tout comme au Luxembourg.

La scène a de quoi effrayer n'importe quel spécialiste de la sécurité routière. Une femme au guidon d'une trottinette a été aperçue sur une autoroute belge en train de slalomer entre les véhicules. Un automobiliste a filmé la scène depuis sa voiture lancée à… 130 km/h. Autant dire que l'engin de la «trottrider» a dû être débridé au préalable pour circuler à une vitesse à peine plus faible que celle de la voiture…

Une pratique évidemment interdite en Belgique où les utilisateurs n'ont pas le droit de rouler à cette vitesse, pas plus que d'emprunter l'autoroute.

Quelles règles au Luxembourg?

Pas d'autoroute donc, et une circulation obligatoire sur les pistes cyclables lorsqu'elles sont prévues. L'engin doit être muni de plusieurs équipements: un avertissement sonore (sonnette), un système de freinage et des feux lumineux non clignotants.