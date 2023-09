Coincé à 1 000 mètres de profondeur, un spéléologue appelle à l'aide

«Comme vous pouvez voir, je me tiens debout, je suis conscient, je parle, mais je ne suis pas encore guéri et je vais avoir besoin d'une aide sérieuse pour sortir d'ici», déclare-t-il en remerciant les autorités turques, les équipes de secours et «le monde soudé de la spéléologie» accouru à son chevet.

Plus de 150 secouristes entrainés, répartis en une vingtaine d'équipes venus de Turquie et de l'étranger se sont présentés pour lui venir en aide, selon la Fédération turque de spéléologie.

«Très proche de la fin»

Troisième grotte la plus profonde de Turquie

Selon la fédération turque de spéléologie qui communique régulièrement sur le réseau X (ex-Twitter), «vingt secouristes italiens et croates ont atteint le camp de base». La victime sera amenée vers ce camp provisoire à -700 m, une fois les passages les plus étroits de la grotte élargis pour laisser passer la civière. Des équipes croates et bulgares vont préparer cette première phase de remontée, entre -700 et -900 mètres et acheminent les cordes et le matériel de sauvetage nécessaire à l'évacuation du malade.