En Turquie: De 16 à 30 ans de prison pour avoir mariée une fillette de force

Le cas de H.K.G. avait mis en lumière les pouvoirs et privilèges dont bénéficient les confréries musulmanes.

L'histoire de H.K.G., connue seulement par ses initiales et aujourd'hui âgée de 25 ans, avait suscité l'émoi en Turquie fin 2022, lorsque des extraits de sa plainte contre son mari et ses parents avaient été publiés par un journaliste turc. Face à la réaction de l'opinion publique, les autorités turques avaient émis un mandat d'arrêt contre le père de la victime, chef d'une importante confrérie musulmane, et contre les autres accusés, qui étaient restés libres jusqu'à la révélation de l'affaire.