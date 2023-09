L'hélicoptère des pompiers tombe dans un réservoir d'eau

Trois plongeurs des services de pompiers turcs sont morts dimanche après que leur hélicoptère, qui venait récupérer de l'eau pour éteindre un feu de forêt, est tombé dans un réservoir proche de la ville d'Izmir (ouest). L'hélicoptère avait à bord trois Kirghizes et un Turc. L'un des Kirghizes a pu être sauvé et hospitalisé d'urgence, sans que ses jours soient en danger.

«Les plongeurs des services de secours ont repéré les débris de l'appareil, mais la visibilité est très basse et ils ne peuvent pas voir clairement pour l'instant» dans quel état il est et si les autres occupants pourraient avoir survécu au crash, a précisé le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Ibrahim Yumakli, parlant à la télévision.