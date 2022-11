Inflation record : En Turquie, les prix ont explosé de 85,5% en un an

L'inflation poursuit son envol en Turquie, où elle a atteint son niveau record en 25 ans, à 85,5% sur un an au mois d'octobre, entretenue par la flambée des prix de l'énergie et de l'alimentation.

Les prix ont grimpé de 85,5%. Le précédent record annuel d'inflation remonte à 1997 avec une hausse de 85,67% sur l'année. Jeudi matin, la livre turque restait stable à l'annonce de ces nouveaux chiffres tant la hausse était attendue: la monnaie nationale a déjà perdu plus de 28% face au dollar depuis le 1er janvier, après avoir fondu de 44% en 2021.

Selon la Tuik (le bureau officiel des statistiques), les postes les plus impactés, car liés au prix de l'énergie, sont les transports, en hausse de 117% sur les douze derniers mois, l'alimentation (+99%) et le logement (+85%), ce qui rend la vie quotidienne particulièrement difficile pour les Turcs. Ces chiffres officiels sont cependant contestés par les économistes indépendants du Groupe de recherche sur l'inflation (Nage) qui affirment que la hausse des prix atteint 185% sur l'année - dont 115% depuis le 1er janvier .

Baisse des taux

Près de la moitié (48%) des salariés perçoivent le salaire minimum, qui s'élève à 5 500 livres turques, soit moins de 300 dollars. Malgré deux fortes hausses du salaire minimum cette année - +50% en janvier et +30% en juillet -, l'inflation est un sujet brûlant dans le pays à quelques mois de l'élection présidentielle prévue en juin 2023, à laquelle le président Recep Tayyip Erdogan sera candidat à sa succession.

Or, la politique monétaire du président encourage l'inflation. La Banque centrale a de nouveau abaissé en octobre, pour le troisième mois consécutif, son principal taux directeur de 12% à 10,5%. À rebours des théories économiques classiques, le président Erdogan affirme que les taux d'intérêt élevés favorisent l'inflation.

Le chef de l'État, qui dit privilégier la croissance et les exportations à la stabilité des prix, promet régulièrement que la Turquie «surmontera» le problème de l'inflation après le Nouvel An. Mercredi, le président s'est même félicité de la bonne santé de l'économie turque: «Dieu merci, les roues de notre économie tournent. Notre modèle économique, que nous avons résumé comme étant la croissance par l'investissement, l'emploi, la production, l'exportation et l'excédent courant, porte ses fruits».