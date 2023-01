Hélène de Fougerolles à propos de Weinstein : «En un regard, il m’a laissé entendre qu'il me trouvait à son goût»

Elle raconte notamment son entrevue avec le plus célèbre agresseur du cinéma, le producteur Harvey Weinstein. «Quand j'ai rencontré Harvey Weinstein, par exemple, je n'y suis pas allée en jogging», indique-t-elle. «En un regard, il m'a laissé entendre qu'il me trouvait à son goût et que, si j’avais envie, c’était possible d’aller plus loin».