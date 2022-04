En Allemagne : En vacances après les inondations: la ministre démissionne

La ministre allemande de la Famille Anne Spiegel a annoncé lundi sa démission après avoir été massivement critiquée pour être partie en vacances peu après les crues dévastatrices de juillet dernier.

Mme Spiegel était partie un mois en vacances en France avec son mari et ses quatre enfants dix jours après les crues meurtrières de la mi-juillet 2021 ayant frappé sa région, ce qui a suscité l'incompréhension et la colère de nombreux sinistrés. L'opposition, essentiellement les conservateurs, réclamait son départ depuis plusieurs semaines, quand les faits avaient filtré dans les médias allemands. Les inondations, qui ont aussi touché le Land voisin de Rhénanie du Nord-Westphalie, ont fait plus de 180 morts au total et d'importants dommages matériels.