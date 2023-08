En vacances en Italie, JLo improvise un karaoké dans un resto bondé

Jennifer Lopez est actuellement en vacances à Capri avec quelques amis et le moins qu'on puisse dire c'est que la star n'est pas passée inaperçue. Samedi dernier, elle passait la soirée dans une taverne après avoir mangé une pizza quand elle a offert le spectacle aux clients et employés du lieu, montrent des vidéos postées sur les réseaux sociaux et repérées par Paris Match.