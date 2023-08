En vacances: Les «joyeuses retrouvailles» de la famille grand-ducale

Une maman et une grand-mère comblée, au bras de son mari, lui-même grand-père rayonnant et décontracté. Maria Teresa et Henri ont pris leurs quartiers d'été à la tour Sarrazine, à Cabasson, près de Bormes-les-Mimosas, dans le Var. La Grande-Duchesse a posté quelques clichés de ces vacances en toute décontraction.

Elle évoque «un été de joyeuses retrouvailles à la tour Sarrasine» et se réjouit d'y voir rassemblés ses enfants, belles-filles, beau-fils et ses petits-enfants. Pas de photo réunissant tout le monde, mais plusieurs clichés où le couple grand-ducale prend la pose avec certains de ses enfants ou petits-enfants.

Voisins du président français

On peut y voir le jeune prince François, dernier-né de la famille, qui a déjà bien grandi et qui prend ses aises dans les bras de son papa. Son petit frère Charles, futur héritier du trône, a l'air lui aussi d'apprécier le temps passé au soleil avec son grand-père le Grand-Duc et sa grand-mère la Grande-Duchesse. Les jeunes mariés, la princesse Alexandra et son époux Nicolas Bagory, sont là également, de même que, entre autres, Louis et Sébastien.