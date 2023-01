Consommation au Luxembourg: En ville, parkings trop chers et météo pénalisent le début des soldes

Un son de cloche que confirment plusieurs professionnels. «C’est parfois difficile de venir ici, à cause du trafic et des travaux. En plus, les parkings sont chers, liste Anaïs, vendeuse dans un magasin de vêtements. Elle souligne pourtant «l’importance du service client». Sa patronne Céline regrette qu’il y ait «de moins en moins de plus-value en ville». Elle note aussi que les habitudes de consommation ont changé: «Beaucoup de gens commandent sur Internet, quitte à se faire livrer en boutique. Dans ce cas, on s’y retrouve».