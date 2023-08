Ex-candidate de «Koh-Lanta», Tiffany est enceinte

Avec son post Instagram du 23 août, Tiffany Gounin a fait d’une pierre deux coups. La Française, qui a pris part à deux saisons de «Koh-Lanta» en 2017 et 2018 , a d’abord fait savoir à ses abonnés qu’elle était à nouveau en couple, puis a révélé qu’elle était enceinte de son premier enfant.

Cette annonce en deux photos – l’une la montrant dans une piscine enlaçant son homme dont l’identité n’est pas connue – et l’autre d’un test de grossesse positif – a surpris ses fans. Depuis qu’elle s’était séparée du candidat controversé des «Anges» Raphaël Pépin, fin 2021, Tiffany n’avait plus évoqué sa vie privée et ses admirateurs la croyaient célibataire.