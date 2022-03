Visite à la clinique – Enceinte, Nabilla a fait «une frayeur» à son chéri

«Là, ce matin, elle nous a fait une grosse frayeur, donc on a sauté dans un taxi et on va voir le médecin. On vous en dira plus après; là ça va, mais ce matin c’était très compliqué», a précisé le mari de la starlette de téléréalité.

Besoin de repos… et de massages!

Un moment plus tard, le couple sortait de la clinique «J’ai fait des prises de sang et il y a des petits déficits sur plein de petites choses, a annoncé Nabilla, qui manque de fer et a fait de l’anémie. «J’ai besoin de repos. Et de massages, a-t-elle conclu, de beaucoup de massages!» Chose qui a bien fait rire son chéri: «Ah, je n’ai pas compris ça, moi», a-t-il rétorqué en s’esclaffant. L’humeur était donc de nouveau au beau fixe et, peu après, les parents jouaient dans la piscine avec leur fils Milann et leur chien.