Musique: Encensée pour son album, Beyoncé fait aussi face à une polémique

Trois jours après la sortie de son album événement «Renaissance», Beyoncé va devoir modifier un des morceaux. Que les fans se rassurent, il ne s'agira pas d'un changement en profondeur mais d'une simple «udpate» du titre «Heated». «Queen B» a en effet décidé de changer la formule «spazzin’ on that ass, spaz on that ass».