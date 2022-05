Luxembourg : Encevo «n’exclut pas» une hausse des prix de l’énergie

LUXEMBOURG Les prix de l’énergie sont sous tension, forçant Encevo à trouver des solutions.

L'impact de la guerre en Ukraine

«Ceux du gaz ont quasi doublé par rapport à l’hiver précédent, a évalué Erik von Scholz, CEO d’Enovos Luxembourg. Cela a été en partie compensé par les mesures du gouvernement, avec une hausse limitée à environ 20 %». La guerre en Ukraine n’arrange pas la situation et les perspectives à court et moyen terme sont difficiles à évaluer. «On ne prévoit pas de réduction des prix, et on ne peut pas exclure une augmentation», complète le responsable.