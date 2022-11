En Allemagne : Enchères record en vue pour un portrait de Beckmann

«Aucune oeuvre d'art comparable n'a été mise aux enchères en Allemagne depuis 1945», explique Micaela Kapitzky, directrice et partenaire de la Maison Grisebach, basée à Berlin et chargée de la vente. Elle pourrait être adjugée entre 20 et 30 millions d'euros (21 et 31 millions de dollars), soit la plus forte estimation faite jusqu'ici pour un tableau vendu en Allemagne, selon Grisebach. Cette semaine, la peinture a fait l'objet d'une présentation, protégée derrière une vitre de tout acte de vandalisme.