Cambriolages sans fin : Encore des bijoux volés à la Côte d'Azur

Des bijoux ont encore été volés sur la Côte d'Azur moins d'une semaine après un casse spectaculaire à Cannes où un homme seul a fait main basse sur 100 millions d'euros de pierres.

Des bijoux et autres valeurs, d'un montant estimé à 40 000 euros, ont été dérobés vendredi dans trois chambres du Grand Hôtel de Saint-Jean-Cap-Ferrat entre Nice et Monaco, sur la prestigieuse presqu'île des milliardaires, a indiqué samedi la gendarmerie. La direction a constaté vers 20h que les petits coffre-forts individuels avaient été brisés. Le ou les cambrioleurs ont pris la fuite malgré le bouclage des routes de la presqu'île située à l'est de Nice.