Football : Encore des incidents dans un stade en France

Le match de Ligue 1 entre Saint-Étienne et Monaco a été arrêté en raison de jets de fumigènes, alors que les Verts étaient, comme souvent, menés.

Le match entre Saint-Etienne et Monaco a été interrompu samedi à la 66e minute en raison de jets de fumigènes, alors que le score était de 3-1 pour l'ASM, nouvel épisode de débordements de supporters dans une saison de L1 très agitée en tribunes. De nombreux fumigènes ont été allumés dans les tribunes à l'occasion du 30e anniversaire du groupe ultra des Green Angels, dans le kop sud, et certains sont tombés sur la pelouse, poussant l'arbitre à interrompre le match.

Les deux équipes sont rentrées au vestiaire et une cellule de crise s'est réunie dans les entrailles du stade Geoffroy-Guichard. La rencontre, comptant pour la 34e journée, avait été interrompue une première fois en toute fin de première période, à la 45e minute, pour des faits similaires. La rencontre a fini par reprendre à 21h.

Cette saison, les supporters du club stéphanois avaient déjà fait parler d'eux lorsque le coup d'envoi du match contre Angers avait été retardé d'une heure le 22 octobre dernier. Des incidents avaient éclaté au moment du protocole d'avant-match, plusieurs ultras stéphanois étant entrés sur la pelouse et ayant envoyé fusées et autres fumigènes et détéroriant les filets des buts, qui ont dû être reprisés à la hâte.