Au Luxembourg: Encore des soucis sur le rail, aucun train entre Bettembourg et Rodange

Un catenaire à Differdange connait un soucis technique ce vendredi matin, indiquent les CFL sur leur site Internet. Du coup, tous les trains entre Bettembourg et Rodange, via Esch-sur-Alzette, sont supprimés, dans les deux sens de circulation.

Les voyageurs sont donc invités par l'opérateur ferroviaire à prendre les trains entre Bettembourg et Pétange à la place. Ils partent de Bettembourg à 16 et 46 de chaque heure, et de Pétange à 08 et 38. Pour aller à Lamadelaine, il faut prendre les trains vers Athus.