commerce international : Encore des tensions entre Taïwan et la Chine

Le Premier ministre Su Tseng-chang a reproché à Pékin d’enfreindre les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en «décrétant ses propres règles» et en «s’ingérant dans le commerce par le biais de moyens administratifs». La Chine «est particulièrement dure envers Taïwan et pratique une discrimination particulière à son égard… Elle a demandé à Taïwan de faire ceci et de faire cela», a-t-il déclaré à la presse dimanche. Taïpei entend faire appel à l’OMC et venir en aide aux sociétés impactées, a-t-il ajouté.