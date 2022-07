Au Luxembourg: Encore «du retard» sur la digitalisation de l’économie

Afin d’accélérer le processus, la Chambre de commerce propose «une super déduction fiscale», reprend Luc Frieden. «Il existe déjà des mécanismes pour déduire certaines choses, détaille-t-il. L’idée est d’encourager les entreprises dans les objectifs digitaux et environnementaux, qui nécessitent des investissements importants». Selon lui, cela rendrait l’économie «plus moderne et compétitive», donc plus attractive. S’il pense à «des taux modulables» afin de favoriser les plus petites entreprises, l’ancien ministre n’est pas rentré dans le détail ou le chiffrage, renvoyant cela aux décideurs politiques. L’idée a été présentée à Yuriko Backes, ministre des Finances: «À elle de faire le tri dans les propositions qu’elle reçoit!».