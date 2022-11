Crocus Quest Games : Encore envie de frissons? Découvrez l'escape game «Théâtre Maudit»

Escape Game

Il y a longtemps un théâtre itinérant donnait des représentations dans tous les pays à travers le monde. On racontait que le directeur croyait aux forces occultes et collectionnait des reliques maudites. Un jour, alors qu’ils étaient au Luxembourg, les acteurs et leur directeur disparurent dans de mystérieuses circonstances. Les rumeurs disent qu’un maléfice a transformé toute la troupe en marionnettes et que leurs âmes sont emprisonnées.