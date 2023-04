Encore raté, Djokovic éliminé dès les 8es à Monte-Carlo

Novak Djokovic, grand favori en l’absence de Rafael Nadal et de Carlos Alcaraz, a été éliminé jeudi dès les 8es de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo par l’Italien Lorenzo Musetti (21e) 4-6, 7-5, 6-4. Détenteur du record de 38 titres en Masters 1000, Djokovic ne s’est imposé que deux fois sur la terre monégasque en 2013 et 2015 et, depuis, n’y a plus dépassé les quarts. Musetti affrontera son compatriote Jannik Sinner (8e) pour une place dans le dernier carré.