Mobilisation en France: Encore très peu de trains ce jeudi entre Metz et Luxembourg

La nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, ce jeudi en France, aura un impact sur le trafic ferroviaire entre Metz et Luxembourg. Les frontaliers devront une fois de plus prendre leur mal en patience et s'organiser pour arriver à l'heure au travail ou privilégier le télétravail, lorsque c'est possible. Jeudi matin, seuls sept trains partiront de Metz entre 5h59 et 8h. Ils marqueront un arrêt supplémentaire à Hettange-Grande Les trains partant de Thionville à 7h03, 7h31, 8h03 sont quant à eux supprimés.