Grève SNCF : Encore un début de semaine compliqué sur le rail

La circulation sera de nouveau «fortement perturbée» mardi pour les trains, TGV comme TER, ainsi que dans les métros et RER, à l'occasion de la 3e journée de grève nationale contre le projet de réforme des retraites, ont indiqué dimanche la SNCF et la RATP.

Le trafic sera «fortement perturbé sur l'ensemble des lignes opérées par SNCF Voyageurs», avec un train sur deux en moyenne pour les TGV Inoui et Ouigo et trois TER sur dix, selon la SNCF. Le programme détaillé concernant la ligne Nancy-Luxembourg sera dévoilé lundi en fin d'après-midi. Seul moment de répit, la grève n'impactera pas le trafic frontalier lundi soir.

Sur les grandes lignes, la SNCF s'attend à voir circuler un TGV sur deux en moyenne (c'était un sur trois lors de la précédente journée d'action, mardi 31 janvier): deux TGV sur cinq sur l'axe Nord, un sur deux dans l'Est, un sur trois sur l'arc Atlantique et deux sur cinq pour le Sud-Est, de province à province et pour les Ouigo.