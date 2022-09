Bundesliga : Encore un joueur de foot touché par un cancer des testicules

«Nous resterons soudés ensemble, en tant que famille du Hertha», a déclaré le directeur du football de club, Fredi Bobic, dans un communiqué. «Aussi amère que soit cette nouvelle, nous sommes pleins d'espoir et de confiance dans le fait que Jean-Paul se rétablira et reviendra parmi nous le plus tôt possible.» Le traitement de Boetius comprendra notamment une intervention chirurgicale.