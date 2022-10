Football : Encore un magnifique but contre son camp, cette fois en Italie

Ancona, club du ventre mou de Serie C italienne (troisième division) s’est offert une petit renommée dont il se serait bien passé cette semaine. En cause: le but improbable inscrit par Pier Luigi Simonetti contre son camp. Sur un centre venu de la gauche, le défenseur n’a rien trouvé de mieux à faire que de placer une tête parfaite dans le but vide. Une réussite qui aurait été superbe, si seulement le ballon avait été dans la cage adverse.