Emploi : Encore un pays proche tenté par la semaine de 4 jours

LUXEMBOURG/LONDRES – Un test à grande échelle de la semaine de quatre jours au Royaume-Uni, réalisé entre juin et décembre 2022, a largement convaincu les entreprises qui l'ont expérimentée. Un débat qui est également animé au Luxembourg.

Plus de 60 entreprises ont participé à cette expérience qui a permis à près de 3 000 salariés de travailler un jour de moins par semaine tout en conservant le même salaire. Le test était organisé par l'association 4 Day Week Global, avec notamment les universités de Cambridge et Boston College.

Les résultats «montrent que presque toutes les entreprises poursuivront la semaine de 4 jours après l'essai», avec notamment plus de neuf sur dix qui se disent certaines de continuer, selon un communiqué. Seules 4% des compagnies se disent certaines d'arrêter.

Les salariés «arrivent au travail au début de la semaine le lundi après avoir eu trois jours de repos, beaucoup plus positifs et avec beaucoup plus d'énergie», a-t-il poursuivi, évoquant une expérience «très, très positive», a raconté à l'AFP Nathan Jenkinson, directeur client chez Tyler Grange, une société de conseil en questions environnementales, qui a désormais définitivement adopté la semaine de quatre jours.