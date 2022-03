Grève SNCF en France : Encore un TER sur deux entre Metz et Luxembourg

METZ/LUXEMBOURG - Le trafic à la SNCF sera perturbé jeudi dans les mêmes proportions que ce mercredi, au deuxième jour de la 4e séquence de grève contre la réforme ferroviaire.

Le trafic sera encore très perturbé à la SNCF jeudi, au deuxième jour de la 4e séquence de grève contre la réforme ferroviaire, avec un TGV sur trois, ainsi que deux TER et Transiliens sur cinq, a annoncé la direction mercredi. Sur la ligne Metz-Luxembourg, il n'y aura comme ce mercredi qu'un TER sur deux environ, avec 19 allers et 17 retours programmés. Les autres lignes du sillon lorrain seront davantage perturbées, puisque seuls 1 TER sur 5 circuleront. De plus, 1 TGV sur 4 est annoncé sur l'axe Est.