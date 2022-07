Trains au Luxembourg : Encore une grosse pagaille sur le rail ce vendredi

L'été chaotique se poursuit pour les usagers du rail. En plus des travaux entre Luxembourg et Bettembourg, les personnes qui empruntent le train ont dû faire face à une somme d'incidents techniques, vendredi matin. Comme souvent, les frontaliers qui circulent sur le sillon lorrain n'ont pas été épargnés avec une rupture de caténaire qui a nécessité l'évacuation d'un train à Maizières-lès-Metz.

Se sont ensuivis de nombreux retards et suppressions et de grosses galères pour les usagers concernés. Ceux qui empruntent les lignes des CFL sur le territoire luxembourgeois n'ont pas été épargnés non plus, et ce pour la même raison. L'incident a cette fois eu lieu à Differdange. Tous les trains entre Bettembourg et Rodange ont été supprimés pendant une bonne partie de la journée.