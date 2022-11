Environnement : Le Luxembourg se retire du Traité sur la charte de l'énergie

LUXEMBOURG – Ce traité permet à des entreprises de réclamer des dédommagements à un État dont les décisions et l’environnement réglementaire affectent la rentabilité de leurs investissements.

«Le Traité dans son ensemble reste trop protecteur des investissements dans les énergies fossiles et nucléaires», juge Claude Turmes.

Après la France, l’Espagne, les Pays-Bas et l’Allemagne, le Luxembourg va à son tour sortir du Traité de la charte de l’énergie, vieux de 30 ans et accusé d’entraver les ambitions climatiques, a acté ce vendredi le Conseil de gouvernement.

«Même si la modernisation du TCE entraîne certaines avancées, l’incohérence avec les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat reste réelle, estime Claude Turmes, le ministre Déi Gréng de l'Énergie. Le Traité dans son ensemble reste trop protecteur des investissements dans les énergies fossiles et nucléaires».

Le Traité sur la charte de l’énergie (TCE) a été signé en 1994, au sortir de la Guerre froide, pour offrir des garanties aux investisseurs dans les pays d’Europe de l’Est et de l’ex-URSS. Réunissant l’UE et une cinquantaine de pays, il permet à des entreprises de réclamer, devant un tribunal d’arbitrage privé, des dédommagements à un État dont les décisions et l’environnement réglementaire affectent la rentabilité de leurs investissements – même lorsqu’il s’agit de politiques pro-climat.