Energie: Dans l’est industriel de la France, le renouvelable remplace les houillères

AFP

La «plus grande» usine de panneaux solaires d’Europe ou encore la transformation d’une centrale à charbon en «écoplateforme»: le terreau industriel de l’est de la France se renouvelle et veut devenir un territoire majeur d’accueil de la transition énergétique. La Moselle, connue pour sa sidérurgie et ses mines de charbon du XIXe siècle, attire désormais les investisseurs porteurs de projets nettement plus verts.

Parmi eux, un projet annoncé lors du sommet «Choose France», grand raout annuel des investisseurs étrangers: la «plus grande» usine de fabrication de panneaux photovoltaïques d’Europe, porté par HoloSolis, émanation du groupe européen InnoEnergy.

«Ce dossier incarne une priorité, quelque chose d’exemplaire»

L’usine, d’une capacité de production de cinq gigawatts (10 millions de panneaux par an), représente un investissement de 709 millions d’euros et générera, à terme, 1 700 emplois. Parmi 40 sites dans six pays européens, le choix de Sarreguemines-Hambach s’explique notamment par le «savoir-faire (industriel) unique» de la population, selon le président d’HoloSolis, Jan Jacob Boom-Wichers.

La concertation publique s’est clôturée «par des applaudissements», souligne Marc Zingraff, maire de Sarreguemines, lors d’une réunion de présentation du projet HoloSolis à Metz. Selon M. Zingraff, qui représente également la Région Grand Est, «ce dossier incarne une priorité, quelque chose d’exemplaire», sur le plan de la souveraineté énergétique.

Une somme «jamais atteinte depuis la guerre»

En 2022/2023, près de 1,8 milliard d’euros ont été investis en Moselle. Une somme «jamais atteinte depuis la guerre», assure le président du département, Patrick Weiten, y voyant une «nouvelle vie» donnée à l’industrie mosellane. L’industrie génère 54 000 emplois dans le département, soit 15%, contre 12% à l’échelle nationale.

Et les projets sont de plus en plus vertueux, expliquant une plus faible opposition de la population, même si celle-ci reste toutefois méfiante sur la gestion de l’eau. À l’instar de l’Association de défense contre la pollution de Sarreguemines et environs (ADPSE), qui déclare à l’AFP «globalement soutenir ce projet qui s’inscrit dans une logique vertueuse pour la transition énergétique», selon sa porte-parole, Isabelle Hoellinger.

«On a passé les moments où c’était la sidérurgie, les houillères, qui faisaient l’art de vivre industriel et ouvrier du territoire», tout comme celui «où c’était l’automobile», bien que ce dernier reste «préservé», abonde Patrick Weiten.

