Le Luxembourg compte quatre fois plus d'éoliennes qu'en 2013

Vous l'avez peut-être remarqué par vous-même, mais le Luxembourg compte aujourd'hui quatre fois plus d'éoliennes sur son sol qu'il y a dix ans. En l'occurrence un peu moins de 80. Un chiffre rappelé par le ministre de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire, Claude Turmes, mardi, au moment de dresser le bilan de son mandat au gouvernement. «L'essor des énergies renouvelables», c'est bien l'un des points forts retenus par le ministre, qui s'est félicité de «l'accélération des mesures de promotion de l'efficacité énergétique», faisant du Luxembourg un «précurseur en Europe dans le domaine des normes énergétiques pour les nouveaux bâtiments».

«Ces dernières années, nous avons réussi, ensemble avec les résidents, entreprises, acteurs industriels ou encore agriculteurs, à apporter une toute nouvelle dynamique au développement des énergies renouvelables», insiste Claude Turmes. Frappé comme les autres par la crise climatique et énergétique, le Grand-Duché s'est préparé «à un avenir durable, résilient et désirable pour les générations actuelles et futures».