Energie: Le Luxembourg monte dans le train de l’hydrogène

Le prix du kilo d’hydrogène - autour de 13 euros - sera compétitif à 150 km à la ronde. Avec un kilo, on roule une centaine de kilomètres.

À première vue, rien ne distingue fondamentalement cette station-service d’une autre. Un local d’accueil, une dizaine de voies agrémentées de pompes et un ravitaillement réalisé en moins de cinq minutes pour une voiture et d’un quart d’heure pour un poids lourd. Ce qui la rend singulière, c’est le carburant délivré: de l’hydrogène, une énergie grâce à laquelle les véhicules n’émettent pas d’émissions polluantes.

Les voitures particulières roulant à l’hydrogène restent confidentielles, «mais il y a de plus en plus de demandes pour les camions à hydrogène», abonde Nicolas Leblond, directeur général de TotalEnergies Luxembourg. Selon le dirigeant, il faut aussi créer l’offre et augmenter le maillage, afin d’accompagner le mouvement. «Nous sommes à la recherche d’autres terrains au Luxembourg pour installer ce type de stations», dit-il.