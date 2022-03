Enfant du lac: l'ex-concubin mis en examen après être passé aux aveux

Cédric Hornec a été mis en examen et écroué mardi soir après avoir avoué le meutre de son ancienne concubine et avoir tenté de se débarrasser de son fils.

Le drame s'est noué dans la nuit de jeudi à vendredi, au domicile de la jeune femme, à l'occasion d'une "violente dispute" sur des accusations d'"infidélités" entre l'ex-concubin et la mère qui s'étaient séparés 15 jours plus tôt, a expliqué le procureur de la République Pierre Sennes. Le mécanicien a reconnu avoir porté de "violents coups à Anne Deriez qui est tombée au sol inanimée". "Constatant qu'elle était encore en vie, qu'elle respirait, il a posé un oreiller sur son visage pour mettre fin à ses jours", selon le procureur.

Cédric Hornec a ensuite "réuni ses effets personnels et a réveillé Antoine. Il l'a emmené en voiture et a roulé pendant la nuit jusqu'au lac d'Apremont", situé à environ 30 km de Bois-de-Céné. Il a jeté le garçon dans le lac et maintenu sa tête sous l'eau avec son bras. Il l'a "maintenu ainsi jusqu'à ce que l'enfant ne bouge plus. Quand il a quitté les lieux, dans son esprit, l'enfant était mort", selon le magistrat. "Antoine ne s'est pas débattu", a commenté le lieutenant-colonel Bernard Thibaud, commandant la section de recherche de la gendarmerie des Pays de la Loire, chargée de l'enquête.