«Tu vas voir»: Enfant, Margot Robbie a simulé sa propre mort

Margot Robbie, actuellement à l’affiche du film «Barbie», était visiblement dès son plus jeune âge une bonne actrice. Lorsqu’elle était enfant, la comédienne australienne avait joué une scène digne des plus grands films d’horreur pour effrayer sa nourrice, avec qui le courant ne passait pas.

«Mes parents avaient pris la décision de changer de baby-sitter pour remplacer Talia, qui avait seize ans à l’époque et avec qui je m’entendais très bien», a confié Margot Robbie à la BBC. La remplaçante était une femme beaucoup plus âgée que moi et je n’étais pas contente. Un jour, elle m’avait imposé de prendre un bain. Elle n’était pas très gentille. Je me suis alors dit: ''Tu vas voir''».